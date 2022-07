BeReal is dé trend op sociale media. Maar kun je online wel ‘echt’ zijn?

De nieuwe app BeReal is razend populair. Vooral jongeren gaan de uitdaging aan om binnen twee minuten een foto te plaatsen van hun dagelijkse leven. Maar kan het eigenlijk wel: ‘echt’ zijn op sociale media?

Ontdekken wie je vrienden echt zijn in hun dagelijks leven, dat belooft de app BeReal. Het idee van de app is eenvoudig: gebruikers krijgen elke dag op een onverwachts moment een melding met de boodschap dat ze twee minuten de tijd hebben om een foto - een BeReal - te maken. Een BeReal bestaat uit twee foto’s die tegelijkertijd worden genomen met de camera’s aan de voor- de achterkant van het toestel. De ene foto is een selfie, een zelfportret, de andere foto toont waar je (mee bezig) bent.

Lukt het niet om binnen twee minuten een foto te maken, dan kan het ook op een later moment. Maar je vrienden - of iedereen, als je daar toestemming voor geeft -, krijgen dan wel te zien hoeveel uren of minuten je te laat bent. Ook als ..

