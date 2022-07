Van der Plas voorlopig niet in de media wegens dreigementen

‘Ik voel me niet veilig op dit moment.’ Ze zegt meerdere berichten per week te ontvangen en heeft naar eigen zeggen al haar publieke optredens en werkbezoeken voor deze week en het weekend afgezegd.

‘De anti-boerlobby of de anti-BBB-lobby draait op volle toeren. De haatberichten nemen in hevige mate toe en ook doodsbedreigingen komen nu binnen’, aldus Van der Plas. ‘Kennelijk wordt BBB te groot in de peilingen en vinden mensen dan dat ze haat over je heen mogen storten.’