Kabinet ziet voorlopig af van asielopvang op open water

Asielzoekers zullen voorlopig niet opgevangen worden op cruiseschepen die op open water blijven. Wel wordt verder gewerkt aan plannen om mensen op te vangen op schepen die aan de wal liggen. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg in een brief aan de Tweede Kamer. Als reden noemt hij allerlei praktische bezwaren.

Het is "lastig" om de schepen te bevoorraden, er zijn "veiligheidsrisico’s aan opvang op zee", en het lukt niet om schepen op en neer te laten varen waarmee de asielzoekers van en naar het schip gebracht kunnen worden, zo blijkt uit de brief. Daarom is besloten om deze optie "op dit moment niet verder uit te werken".

Het plan is nog altijd om ongeveer duizend mensen op te vangen op drie cruiseschepen. Het eerste schip komt naar verwachting in Velsen te liggen en moet vanaf 1 september mensen kunnen herbergen. Het tweede schip moet vanaf oktober in gebruik zijn. Naar welke havens nog meer gekeken wordt, is onduidelijk.