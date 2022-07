Hinder voor verkeer: meerdere wegen afgesloten vanwege blokkades

Meerdere wegen in het land zijn donderdagochtend afgesloten als gevolg van acties waarbij afval is gedumpt. De grootste problemen doen zich voor op de A7 tussen Groningen en Drachten en tussen Middenmeer en Abbekerk in Noord-Holland en op de A1 bij Voorst, aldus Rijkswaterstaat. Weggebruikers moeten tot in de loop van de ochtend rekening houden met vertraging en hinder vanwege opruimwerkzaamheden.

Op de A7 zijn op- en afritten bij Frieschepalen afgesloten op last van de politie, nadat daar afgelopen nacht door afvaldumping een ongeluk gebeurde met meerdere voertuigen. Daarbij raakte niemand gewond. ‘De politie moet onderzoek doen en de weg moet schoongemaakt worden. We weten nog niet hoelang het gaat duren, maar dat gaat zeker hinder veroorzaken’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ook is de A7 richting Heerenveen dicht bij verzorgingsplaats Oude Riet, omdat er rommel op twee rijstroken ligt.

Ook in Noord-Holland is een deel van de A7 afgesloten. Ter hoogte van Medemblik, tussen Middenmeer en Abbekerk, is de weg aan twee kanten dicht. Er zijn hooibalen en autobanden op en langs de weg gedumpt en in brand gestoken. ‘De bluswerkzaamheden zijn daar in volle gang. De verwachting is dat de weg rond 08.00 uur weer kan worden vrijgegeven.’

Troep

De A1 van Hengelo richting Apeldoorn ter hoogte van Voorst (Gelderland) blijft waarschijnlijk dicht tot het einde van de middag. Inmiddels is er een nieuwe aannemer gevonden die in de nacht van woensdag op donderdag is begonnen met het opruimen van de rommel die daar woensdag uit protest is gedumpt. De aannemers die in eerste instantie de weg zouden schoonmaken, trokken zich terug na bedreigingen en intimidatie.

Verder is op de A28 van Staphorst richting Meppel maar één rijstrook beschikbaar omdat er troep op de weg ligt. ‘Het schijnt lastig te zijn om dat weg te krijgen. Alleen richting het noorden ondervinden weggebruikers daar hinder van.’

Onvoorspelbaar

Afgelopen nacht heeft er ook op andere plekken ‘het een en ander gespeeld’, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Zo zouden er op de A50 bij Apeldoorn strobalen zijn aangestoken in de berm. Tussen Meppel en Heerenveen zouden meerdere toe- en afritten zijn afgesloten met hooibalen gewikkeld in donker plastic. ‘Levensgevaarlijk in het donker’, aldus de woordvoerder.

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers dat er gedurende de dag weer allerlei acties kunnen plaatsvinden. ‘Vooral in bepaalde delen van het land, zoals het oosten en het noorden. Maar het is heel onvoorspelbaar, dus wees daar bedacht op als je de weg op gaat.’