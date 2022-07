Twee ongelukken en meerdere wegen dicht door afvaldumping

Door acties op en rond de A7 in Groningen, Friesland en Noord-Holland zijn in de nacht van woensdag op donderdag meerdere wegen afgesloten. Tussen Groningen en Drachten vonden door afvaldumping zeker twee ongelukken met meerdere voertuigen plaats. Daarbij raakte niemand gewond. Nabij Medemblik in de provincie Noord-Holland zijn hooibalen in de fik gezet. Rijkswaterstaat heeft de weg daar afgezet op last van de brandweer.