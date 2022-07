Minder mensen willen Oekraïners opvangen

Amsterdam

Gastgezinnen die zich aanvankelijk hadden aangemeld om vluchtelingen thuis onder te brengen en geschikt werden geacht, zien daar in veel gevallen van af, blijkt als ze worden nagebeld door RefugeeHomeNL. Dat is een consortium van het Leger des Heils, VluchtelingenWerk Nederland, Takecarebnb en het Rode Kruis, dat de particuliere opvang coördineert in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

gevoel van urgentie

Als reden dat de gastgezinnen van gedachten zijn veranderd wordt vaak een gewijzigde thuissituatie genoemd, volgens RefugeeHomeNL. Zo is een lege kamer in huis niet langer beschikbaar omdat er een baby op komst is of een uitwonende student weer thuis komt wonen. Ook is het gev..

