Nergens in Nederland worden zo veel besmettingen met het coronavirus vastgesteld als in Nijmegen en omstreken. De regio Gelderland-Zuid registreerde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 414 positieve tests. Dat is niet veel minder dan Amsterdam-Amstelland (244) en Rotterdam-Rijnmond (203) bij elkaar. Nijmegen heeft voor de derde dag op rij het hoogste aantal positieve tests van heel Nederland. <

beeld anp

Veel mensen halen geen apenpokkenprik

Op maandag en dinsdag hebben 146 mensen een eerste prik tegen het apenpokkenvirus gehaald. In totaal waren 382 mensen daarvoor uitgenodigd. Drie op de vijf mensen kwamen niet opdagen. Volgens de GGD’en Amsterdam-Amstelland en Haaglanden, die de eerste vaccinaties uitvoeren, heeft dat te maken met de vakantieperiode. <

Bioraffinagefabriek komt voorlopig niet

Er komt voorlopig geen bioraffinagefabriek in het Limburgse Grubbenvorst. De provincie moet eerst de omgevingsvergunning voor de installatie opnieuw beoordelen. Dat oordeelt de Raad van State (RvS) nadat een belangenvereniging en omwonenden beroep hadden aangetekend. <

Schrijver Felix Thijssen overleden

Schrijver Felix Thijssen is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden, bevestigt uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Thijssen is onder meer bekend van de twaalfdelige Max Winter-serie. Thijssen overleed in zijn woonplaats Saint-Germain-de-Calberte, in Frankrijk, waar hij sinds 1987 woonde. Hij won voor het boek Cleopatra de Bruna Gouden Strop. <

Opnieuw verdachte vast in zaak Peter R. de Vries

De politie heeft een 27-jarige man aangehouden op verdenking van (indirecte) betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man werd dinsdagavond gearresteerd in een woning in Helmond. Politie en justitie vermoeden dat hij deelgenomen heeft aan een crimineel samenwerkingsverband dat tegen betaling geweldsklussen verricht. <

ABN: apotheken hebben groeiende tekorten

Apotheken kampen met een groeiend tekort aan medewerkers. Ook hebben ze regelmatig te weinig medicijnen om aan hun klanten mee te geven. En de druk op de apotheken zal in de komende jaren alleen maar toenemen door de vergrijzing, waarschuwen analisten van ABN Amro. Volgens het woensdag gepubliceerde rapport is ongeveer een op de zes medewerkers van apotheken ouder dan 60 jaar. Daarom verwacht ABN Amro in de komende tien jaar ‘een grote uitstroom van apothekers’. <

Ruim 36.000 euro voor overlevende kanodrama

In twee dagen tijd is er ruim 36.000 euro opgehaald voor het Duitse meisje van 7 jaar dat als enige het kanodrama op het Veluwemeer overleefde. Sinds de start van de actie zondag is het doelbedrag twee maal verhoogd wegens de ‘niet-afgenomen interesse’. Dinsdagavond stelde de vader van het beste vriendinnetje van Cleo het streefbedrag bij naar 60.000 euro. <

Alarmcentrale ANWB 280.000 keer gebeld

De alarmcentrale van de ANWB is de afgelopen vier weken ruim 280.000 keer gebeld door Nederlanders met pech in het binnen- en buitenland. Vooral reizigers met autopech in het buitenland belden de centrale om hulp: zo’n 34 procent meer dan in dezelfde periode in 2019, de laatste ‘normale’ zomer voor corona. De meeste autopechmeldingen kwamen uit Frankrijk, Duitsland en België. Reizigers belden vooral vanwege startproblemen, controlelampjes die gingen branden of een lekke band. <

beeld anp

Complotdenker Micha Kat in hoger beroep

Complotdenker Micha Kat die in Noord-Ierland vastzit, is in hoger beroep gegaan tegen de beslissing van de rechter daar dat hij kan worden uitgeleverd aan Nederland, aldus het Openbaar Ministerie. Er is nog geen datum voor dit hoger beroep. De Noord-Ierse rechter besloot op 15 juli dat Kat uitgeleverd mag worden. <

Prins Floris organiseert dankconcert voor zorg

Prins Floris van Oranje organiseert in september een gratis concert voor de zorg in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het Care 4 Care-concert wordt op 10 september gehouden om de zorgmedewerkers te danken voor hun inzet tijdens de coronapandemie. ‘Wij willen iets terugdoen, even ontspannen en vooral ontzorgen’, zei de zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Hij treedt zelf op als dj. <

beeld anp

Brandweerman gepakt wegens bosbranden

In Zuid-Frankrijk is een man aangehouden die ervan wordt verdacht meerdere keren bosbranden te hebben gesticht sinds mei. Het gaat volgens Franse media om een lid van de vrijwillige brandweer in het departement Hérault. Hij is in een dorp bijna veertig kilometer ten westen van Montpellier gearresteerd. <

Coördinatiecentrum graanexport geopend

Het centrum dat in Istanbul de graanexport vanuit Oekraïense havens over de Zwarte Zee naar de wereldmarkten moet regelen, is officieel geopend. De Turkse defensieminister Hulusi Akar zei in een toespraak dat het gaat om 25 miljoen ton graan en daar zijn drie havens in Oekraïne voor uitgekozen. Het coördinatiecentrum is ondergebracht in de campus van de Nationale Defensie-universiteit, ongeveer zeven kilometer ten noorden van het centrum van de stad. <

Boris Johnson genoemd voor NAVO-post

De Britse premier Boris Johnson wordt genoemd als nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. De Britse krant The Telegraph schrijft dat vooraanstaande Conservatieven hem naar voren schuiven voor de post, die volgend jaar september vrijkomt als de Noor Jens Stoltenberg naar verwachting aftreedt. <

Betogers dringen Iraaks parlement binnen

Aanhangers van de invloedrijke sjiitische leider Moqtada al-Sadr zijn woensdag de zwaarbeveiligde groene zone in de Iraakse hoofdstad Bagdad binnengedrongen om politieke hervormingen af te dwingen. In die zone bevinden zich overheidsinstellingen, ambassades en ook het parlement. Ondanks politieoptreden met traangas lukte het sommigen het parlementsgebouw binnen te komen. Getuigen meldden slachtoffers. <

Honderden doden na hevige regenval Pakistan

Het dodental in Pakistan na weken van regen en overstromingen is opgelopen tot 340, meldt het nationale bureau voor rampenbestrijding. De neerslag in de provincie Baluchistan en de zuidelijke stad Karachi is volgens hoofdmeteoroloog Sardar Sarfraz de hevigste ooit geregistreerd in Pakistan. Door langdurige regen in het land zijn straten overstroomd en wegen geblokkeerd. <

Doden en gewonden na aardbeving Filipijnen

Een aardbeving heeft in het noorden van de Filipijnen zeker vier mensen het leven gekost. Er zijn meer dan zestig gewonden. De beving met een kracht van 7 op de schaal van Richter was een van de krachtigste in jaren en was voelbaar in grote delen van het grootste en dichtstbevolkte eiland Luzon. <

‘Taliban verwoesten miljoenen levens’

De levens van miljoenen vrouwen en meisjes in Afghanistan zijn volgens Amnesty International verwoest sinds de machtsovername van de Taliban. Amnesty schrijft in een nieuw rapport dat hun mensenrechten drastisch ingeperkt worden. De Taliban beloofden de rechten van vrouwen te beschermen toen zij in de zomer van 2021 aan de macht kwamen in Afghanistan, maar Amnesty noemt het beleid nu ‘draconisch’. <

Grote roze diamant gevonden in Angola

In Angola hebben mijnwerkers een grote roze diamant gevonden. De zeldzame edelsteen heet The Lulo Rose, vernoemd naar de mijn waar de vondst is gedaan. Volgens de Australische Lucapa Diamond Company, exploitant van de Angolese mijn, zou het gaan om de grootste roze diamant die in de laatste driehonderd jaar is gevonden. De diamant is van 170 karaat, wat gelijkstaat aan een gewicht van ongeveer 34 gram. <

beeld anp

Bloomberg: BASF kan gas aan Duits net leveren

Het Duitse chemiebedrijf BASF denkt erover om gas aan het Duitse net te leveren als de leveringen uit Rusland stilvallen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De beslissing van BASF om minder ammoniak te produceren, waar veel gas voor nodig is, zou het voor de onderneming mogelijk maken om gas over te houden. BASF kondigde woensdag aan minder ammoniak te produceren vanwege de hoge gasprijzen. <

Fed verhoogt rente met driekwart procentpunt

De Federal Reserve heeft de rente in de Verenigde Staten opnieuw met 0,75 procentpunt opgeschroefd. De beleidsmakers van de Amerikaanse koepel van centrale banken menen dat dit harde ingrijpen nodig is om de inflatie onder controle te krijgen. Half juni verhoogde de Fed de rente ook al met 0,75 procentpunt. Sinds begin jaren tachtig heeft de centrale bank niet meer zo snel de rente verhoogd. <

Campagne tegen personeelstekort horeca

Grote bedrijven zijn samen een campagne gestart om personeel in de horeca te werven. Onder meer Heineken, Coca-Cola, McDonald’s en snackbarketen Bram Ladage willen daarnaast via een gezamenlijke vacaturesite het naar eigen zeggen hevige personeelstekort in hun sector tegengaan. Via de campagne wordt de boodschap verspreid hoe waardevol het is om in de horeca te werken. <

beeld anp

Onderzoeker: groei chipmarkt zwakt flink af

De groei van de wereldwijde chipmarkt zal dit jaar minder sterk uitvallen dan eerder gedacht en volgend jaar kan die markt zelfs gaan krimpen. Dat voorspelt marktonderzoeker Gartner. Het bureau wijst daarbij vooral op de zwakkere vraag naar computers omdat consumenten vanwege de hoge inflatie minder uitgeven. Voor dit jaar voorziet Gartner nu een stijging van de wereldwijde chipverkopen met 7,4 procent. Dat is nog maar de helft van de groei die het onderzoeksbureau drie maanden geleden had verwacht. <

Spotify ziet aantal gebruikers groeien

Muziekstreamingdienst Spotify Technology heeft het aantal gebruikers in het tweede kwartaal met 19 procent zien toenemen tot 433 miljoen. Volgens Spotify is die groei een record. Het aantal betalende abonnees nam ook verder toe, met 14 procent tot 188 miljoen. Spotify zag het verlies echter ook oplopen, tot 194 miljoen euro. Dat werd voornamelijk veroorzaakt door hogere personeelskosten en hogere advertentiekosten om de groei aan te jagen. <

KPN groeit na jaren weer op zakelijke markt

KPN heeft in het tweede kwartaal voor het eerst in ruim tien jaar de omzet opgevoerd op het vlak voor telecomdiensten aan bedrijven. Topman Joost Farwerck van het telecomconcern spreekt in een verklaring van een ‘ommekeer’ in de zakelijke markt. <