Onrust om weghalen van omgekeerde vlaggen

Amsterdam

Na een periode van gedoogbeleid halen sommige gemeenten sinds vorige week de omgekeerde vlaggen weg die als symbool van protest zijn opgehangen door boeren en hun sympathisanten.

Als reactie daarop roepen boeren in telegramgroepen aanhangers op om de gemeente te e-mailen, te bellen of er langs te gaan om te laten weten dat zij het met het weghalen niet eens zijn. ‘Haal jouw eigendommen op bij de gemeente’, valt in de berichten te lezen, vergezeld met foto’s waarop gemeentemedewerkers zichtbaar in beeld zijn gebracht. ‘De vlaggen hangen als landelijk vreedzaam protest in de openbare ruimte en die is van iedereen. Hier wordt de vrijheid van meningsuiting geschonden’, redeneren de boeren. ‘Ga net zo om met de ‘Nederland in Noo..

