Dat bruisende hart van vroeger

Verslaggevers van het Nederlands Dagblad fietsen deze zomer in estafette door Nederland en doen verslag van hun belevenissen. In de 8e etappe fietst Auke van Eijsden.

Coevorden

Twee weken geleden, op donderdagavond, kreeg Albert Lubbelinkhof last van zijn linkervoet. Het was de teen naast zijn grote teen, een ziekenhuisbacterie zorgde daar al een jaar voor ellende. Nu ging het opeens snel. Eerst werd-ie dik en rood, toen zwart en dood. Op zaterdag had Lubbelinkhof nog maar negen tenen.

Maar met negen tenen kun je gewoon doorlopen, zegt hij lachend op een terras in Coevorden. Voor grotere afstanden gebruikt hij komende tijd zijn witte scooter. Hij wijst aan waar die staat. ‘Kijk, het sleuteltje zit er nog in. Dat kan hier nog gewoon.’

Lubbelinkhof is iemand met een mening over zijn eigen dorp, hoe dat eruit ziet en hoe goed het er toeven is. En hij is iemand die zo’n mening niet voor zichzelf ho..

