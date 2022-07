Kunst kaart overconsumptie aan: ‘Oefening in empathie’

Het nieuwe kunstcentrum Radius in Delft wil ongemakkelijke vragen stellen bij de menselijke invloed op de aantasting van de leefomgeving. Het menselijk gedrag is diepgaand beïnvloed door de beschikbaarheid van fossiele brandstof.

Delft

Vandaag is het Earth Overshoot Day, de dag waarop alle biologische hulpbronnen zijn verbruikt die de aarde de mensheid in een jaar geeft. Telkens schuift de datum verder naar voren. De rest van dit jaar leven we op de pof. Wie zich een voorstelling wil maken hoe het zo ver is gekomen kan goed terecht in Radius, het Delftse ‘Centrum voor Hedendaagse Kunst en Ecologie’. De lopende tentoonstellingen laten zien hoezeer de mensheid afhankelijk is geworden van fossiele brandstof.

Het centrum is gevestigd in een rijksmonument, in een ondergronds waterbassin dat onderdeel is van de in 1865 gebouwde watertoren met pomphuis. Educatiemedewerker Fleur Knops vertelt hoe het bassin ooit diende als opslag voor drinkwater, omdat het bassin boven in ..

