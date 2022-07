Johan Remkes blikt terug op de kabinetsformatie. ‘Er zijn strepen onder het verleden gezet’

Den Haag

Was het niet handiger geweest als na de verkiezingen meteen was gekeken of de vorige coalitie verder kon? Voor het formatieproces was dat ‘verreweg het verstandigst’ geweest, denkt Johan Remkes. Maar zo ging het niet. De oud-informateur somt een handvol factoren op die een snelle formatie in de weg zaten. Allereerst was er het fameuze 1 april-debat, onder meer over de aantekening ‘Omtzigt, functie elders’. Er leefde frustratie over de coronatijd en de verkiezingswinst van de VVD, analyseert Remkes. ‘In dat debat werd de verkiezingscampagne voortgezet. Dat is heel bepalend geweest voor de sfeer in de formatie.’ Daarnaast lag er een vijftal uitsluitingen op tafel (zie kader).

Net na de zomer volgde het debat over Afghanistan, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .