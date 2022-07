Zelensky krijgt Nederlandse prijs

De allereerste Nederlandse Onafhankelijkheidsprijs is voor de Oekraïense president Zelensky. Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn overhandigde de prijs aan de Oekraïense ambassadeur Maksym Kononenko. Vooraf meldde de Stichting Nederlandse Onafhankelijkheid de prijs uit te reiken aan iemand die ‘in het afgelopen jaar door inzichten of daden nieuwe dynamiek heeft gegeven aan het denken over statelijke onafhankelijkheid’.