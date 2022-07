Opnieuw daalt het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland. In de afgelopen week zijn 28.019 besmettingen gemeld, 27 procent minder dan in de week ervoor. Het is de grootste daling in de wekelijkse cijfers sinds 3 mei. Die cijfers zijn niet volledig: het RIVM registreert alleen positieve uitslagen van tests die op de GGD-locaties zijn uitgevoerd. Zelftests worden niet meegeteld. <

Cel voor man die politie en Aboutaleb bedreigde

Een 25-jarige Rotterdammer is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 120 dagen, omdat hij talloze keren met 112 en de gemeente Rotterdam belde en daarbij onder anderen burgemeester Ahmed Aboutaleb en een wijkagent bedreigde. Naar eigen zeggen deed hij dit onder invloed van lachgas. <

Ophalen van afval kampt met personeelstekort

Ook de inzameling van afval en grofvuil heeft te lijden onder tekorten aan personeel. Een gebrek aan medewerkers maakt het moeilijker om containers te legen en om mensen zelf hun grofvuil weg te laten brengen. Zo blijft de milieustraat in Leiden zaterdag dicht ‘wegens vele zieke collega’s’. <

beeld anp

Landelijk politienummer is weer bereikbaar

Het landelijke politienummer 0900-8844 is weer goed bereikbaar. Door een storing hadden mensen dinsdagmiddag korte tijd moeite om het nummer te bellen. De oorzaak van de storing is niet bekend. De politie riep mensen die wilden bellen op om een meldingsformulier op politie.nl in te vullen en om 112 alleen bij noodgevallen te bellen. <

105.000 kuikens geruimd om vogelgriep

In het Friese Minnertsga moeten 105.000 vleeskuikens worden gedood omdat bij het bedrijf vogelgriep is vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw. Twee andere bedrijven op drie kilometer afstand worden onderzocht op de ziekte om vast te stellen of het ook daar aanwezig is. Tien andere pluimveebedrijven die verder van het vleeskuikenbedrijf liggen, mogen voorlopig en per direct geen dieren meer vervoeren. Dat geldt voor een deel ook voor broed- en consumptie-eieren. <

Meer positieve testen in Nijmegen na Vierdaagse

Mensen die in Nijmegen en omgeving positief getest zijn op het coronavirus, vertellen bij bronnenonderzoek vaak dat ze bij de Vierdaagse zijn geweest. Dat zegt GGD Gelderland-Zuid na een bericht in De Gelderlander. Nijmegen was tot en met vrijdag het centrum van de Vierdaagse en het toneel van de veelbezochte Vierdaagsefeesten. <

beeld anp

Verdachte filmde de zwemmer die omkwam

De 53-jarige Bosschenaar die aangehouden is omdat hij mogelijk een man in hulpeloze toestand aan zijn lot heeft overgelaten toen die aan het zwemmen was en daarbij omkwam, heeft dat incident zelf gefilmd. De zwemmer is waarschijnlijk verdronken. Er zijn geen indicaties dat er sprake is van een misdrijf, meldt het Openbaar Ministerie. De man heeft de beelden zelf aan de politie gegeven. <

Mogelijke misstanden zorgboerderij bekeken

De GGD Groningen is een onderzoek begonnen naar mogelijke misstanden op een zorgboerderij in het Groningse dorp Holwierde. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving van RTV Noord. Volgens de regionale zender is er op de zorgboerderij onder meer sprake van seksuele intimidatie en heerst er een angstcultuur. <

Barendrecht sluit beschoten woning

Een woning aan de Avenue Carré in Barendrecht is dinsdag op last van locoburgemeester Lennart van der Linden gesloten. Het huis werd in de nacht van maandag op dinsdag én in de nacht daarvoor beschoten. De sluiting geldt voorlopig voor een maand, aldus de gemeente. Wat de aanleiding is geweest voor de beschietingen is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar en heeft een mobiele camera bij het huis geplaatst. Er vielen geen gewonden. <

Man vast voor beheren kinderpornoforum

De politie heeft in Zaandam een 46-jarige man aangehouden die mogelijk een grote rol speelde bij een internationaal kinderpornoforum. De arrestatie was al op woensdag 13 juli, maar het Openbaar Ministerie komt daar nu pas mee naar buiten. De raadkamer van de rechtbank Rotterdam verlengde dinsdag het voorarrest van de man met negentig dagen. De politie kwam de verdachte op het spoor door informatie die ze uit Amerika kreeg. <

Gerhard Schröder op vakantie in Moskou

De voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder is een paar dagen op vakantie in Moskou. Moskou is een erg mooie stad, verduidelijkte hij. Hij heeft dit volgens Duitse media gezegd toen hij werd gesignaleerd bij een hotel in het centrum van de Russische hoofdstad. In Duitsland en Rusland wordt druk gespeculeerd dat zijn bezoek te maken kan hebben met de sterke vermindering van gasleveringen door Rusland aan de Europese Unie. <

Meer evacuaties om bosbranden Duitsland

Steeds meer mensen moeten evacueren vanwege de bosbranden in het noordoosten van Duitsland, waar honderden hectare natuur verloren zijn gegaan. Zo’n zeshonderd mensen in de deelstaat Brandenburg zijn in veiligheid gebracht. De andere brand woedt zuidelijker in een natuurgebied in de deelstaat Saksen, bij de grens met Tsjechië. <

beeld anp

Kans op Gouden Leeuw voor opgepakte Panahi

De in Iran gearresteerde Iraanse regisseur Jafar Panahi maakt kans op een Gouden Leeuw op het beroemde filmfestival van Venetië. De 62-jarige filmmaker werd eerder deze maand opgepakt in Teheran en zit momenteel vast in een gevangenis in de Iraanse hoofdstad. Panahi doet in de competitie mee met zijn recentste film No Bears. <

Coördinatiecentrum ‘graandeal’ gaat open

Het coördinatiecentrum van de VN, dat toezicht houdt op de uitvoering van de graandeal tussen Oekraïne, Rusland en gastland Turkije, opent volgens het Turkse ministerie van Defensie woensdag zijn deuren met een kleine ceremonie. Het moet een veilig transport over zee van Oekraïens graan garanderen. <

Macron hekelt hypocrisie Afrikaanse landen

De Franse president Emmanuel Macron hekelt de ‘hypocrisie’ van veel Afrikaanse landen inzake de Russisch-Oekraïense oorlog. Macron wil dat de landen zich duidelijk uitspreken tegen ‘de eenzijdige agressie’ van Rusland, zoals de Europese Unie doet. Concrete voorbeelden van de door hem geconstateerde hypocrisie gaf de Franse president overigens niet. <

beeld anp

Exitpoll: grondwet Tunesië aangenomen

Kiezers in Tunesië hebben maandag in een referendum voor de nieuwe grondwet van president Kais Saied gestemd, maar de opkomst lag laag. Volgens de kiescommissie van het land kwam slechts 27,5 procent van de 9,3 miljoen kiesgerechtigden opdagen. Volgens een exitpoll van Sigma Conseil heeft 92,3 procent van de kiezers voor het aannemen van de grondwet gestemd. <

IMF negatiever over groei wereldeconomie

De wereldeconomie groeit dit jaar minder hard dan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in april nog verwachtte. Inmiddels komt de groei nog maar uit op de helft van vorig jaar. Ook voor volgend jaar sneed het IMF stevig in de verwachtingen, waardoor de groei dan nog lager uitvalt dan dit jaar. Ook de economie van de eurozone groeit minder hard, voorspelt het IMF nu. Die gaat dit jaar ondanks de energiecrisis, de inflatie en de leveringsproblemen nog wel met 2,6 procent vooruit, maar eerder rekende het IMF nog op een groei van 2,8 procent. <

Hogere prijzen deren Coca-Cola niet

Consumenten laten zich vooralsnog niet afschrikken door hogere prijzen voor Coca-Cola. Het Amerikaanse frisdrankconcern verhoogde de prijzen in het afgelopen kwartaal aanzienlijk, maar verkocht nog altijd meer blikjes, flessen of concentraat van zijn dranken. <

‘Arbeidsmigratie nodig bij hoogopgeleiden’

Om voldoende hoogopgeleid personeel in Nederland te vinden moet onder andere gekeken worden naar arbeidsmigratie. Dat moet, in combinatie met opleidingen, een oplossing bieden voor personeelstekorten bij onder andere IT-bedrijven en in het onderwijs. Dat zei topvrouw Dominique Hermans van Randstad Nederland in een update over de arbeidsmarkt. <

Wish krijgt verbod op geven van nepkortingen

Webwinkel Wish is op last van concurrentiewaakhond ACM gestopt met het geven van ‘schijnkortingen’. Volgens de Autoriteit Consument & Markt verleidde Wish consumenten met hoge kortingen ten opzichte van prijzen die zij vermoedelijk niet had gevoerd. Een korting moet altijd een echte korting zijn, bijvoorbeeld ten opzichte van een prijs die eerder is gerekend, zegt ACM. <

Bedrijven Shenzhen van buitenwereld afgesloten

Honderden grote bedrijven in de Chinese miljoenenstad Shenzhen moeten het contact met de buitenwereld beperkt houden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onder meer elektronicabedrijf Foxconn, dat onder meer iPhones in elkaar zet, mag alleen personeel inzetten dat op het fabrieksterrein verblijft. Andere getroffen bedrijven zijn de maker van elektrische voertuigen BYD en techbedrijven als Huawei en ZTE. <

Satellietbedrijven in Europa fuseren

Twee Europese satellietbedrijven gaan samen om zo beter te kunnen concurreren met ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk en techconcern Amazon. Het Franse Eutelsat en zijn Britse branchegenoot OneWeb hebben een intentieverklaring ondertekend voor een fusie. Dat laatste bedrijf is bij de deal zo’n 3,3 miljard euro waard. De markt voor satellieten voor het aanbieden van breedbandinternet zal de komende jaren hard groeien. <

‘Aantal thuiswerkuren verdubbeld na corona’

Het aantal uren dat mensen thuiswerken is verdubbeld in vergelijking met de situatie van voor de coronapandemie. Dat concludeert het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) na onderzoek. Werkten mensen in 2019 nog gemiddeld 3 uur per week vanuit huis, nu is dat 6,5 uur. Het KiM levert informatie over mobiliteit aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. <

beeld anp

‘Bijna 2 miljoen bezitters van cryptomunten’

Bijna 2 miljoen Nederlanders hebben cryptomunten in bezit, vooral bitcoins. Dat meldde marktonderzoeker Multiscope op basis van onderzoek onder meer dan 4000 Nederlanders. Volgens Multiscope betekent dit dat één op de zeven Nederlanders van 18 jaar en ouder digitale munten bezit. Sinds de vorige meting in 2018 zijn er volgens het bureau ruim één miljoen cryptobezitters bijgekomen in ons land. <