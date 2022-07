Etappe 7 - Het was altijd een beetje Hoogeveen tegen Zuidwolde: ‘Nog steeds trouwens’

Tamara Zanting werd badjuf voor de gezellige gesprekken, om het mensen naar hun zin te maken, en natuurlijk voor de veiligheid in en om het zwembad. Niet om politieagentje te spelen, koelboxen op alcoholica te checken en kinderen tot vervelens toe te waarschuwen. Toch is ook dat allemaal vast onderdeel van haar werk geworden, hier langs de kant van buitenzwembad De Waterlelie in Zuidwolde. ‘Dat je jongeren moet aanspreken op hun gedrag wist ik wel, maar ik had niet verwacht dat ik zo vaak een grote mond terug zou krijgen. Ik geef ook gymles, als je daar zegt dat iets niet mag, doen ze het niet nog drie keer.’

Op de grens van Drenthe en Overijssel gaat de fietstocht van Meppel naar Coevorden, min of meer een horizontale lijn naar de Duitse grens. Ergens halverwege ligt Zuidwolde, met zwembad De Waterlelie. Het zwembadpersoneel kreeg maandag een agressietraining – en dat maakte me nieuwsgierig. Maar op deze ietwat bewolkte dinsdag geen lastige badgasten. Of het moeten de wespen zijn die zich weinig aantrekken van de herhaalde verzoeken het zwembadterrein te verlaten. Of toch: een jongen in een fel groene zwembroek gaat gezeten op een zwemband de blauwe waterhelling af. Tamara zucht. ‘Ik heb hem twee dagen geleden nog verteld dat dat niet mag. Nu is het een klein zwembandje, maar ze doen het gerust ook met veel grotere.’

