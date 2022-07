‘Seksisme en dominantie zijn niks nieuws. Dat zit allemaal diep verankerd in onze maatschappij’

Vulgaire, seksistische teksten tijdens het lustrumfeest van het Amsterdamsch Studenten Corps hebben tot veel verontwaardiging geleid. ‘Op deze manier over vrouwen spreken gaat over stoerdoenerij, over macht. Dat zit allemaal diep verankerd in onze maatschappij.’

‘Vrouwen zijn niks meer dan een ...’, bulderde zondag een spreker op het lustrumfeest van het Amsterdamsch Studenten Corps, waarop een deel van de studenten riep: ‘hoer!’ Door verschillende sprekers werd er op een vulgaire manier over vrouwen gesproken. Bij de vrouwelijke afdeling van dezelfde studentenvereniging is er grote verontwaardiging. ‘Wij zijn klaar met dit seksisme. (...) Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?’, schrijft een grote groep leden aan het bestuur van het corps, zoals de oudste traditionele studentenvereniging van een stad wordt aangeduid.

Vrouwonvriendelijkheid en seksisme zijn in een deel van het studentenleven ‘blijkbaar hardnekkig’, zegt Willy van Berlo van kenniscentrum Rutgers, waar zij expert is in de preventie ..

