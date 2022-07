Lambethconferentie past stemrecht en homoverklaring aan

Canterbury

De bepaling die nu niet meer wordt gedragen, is 24 jaar oud en vervat in resolutie 1.10. Daarin werd in 1998 bepaald dat een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht niet is toegestaan. Het inzegenen van een relatie van anders dan man en vrouw ‘kan niet worden geadviseerd.’

De tekst moet veranderen of worden geschrapt, vinden veel anglicaanse geestelijken. Bisschop Tim Thornton liet namens ‘Lambeth’ nog in het midden hoe. De Episcopaalse, liberale, bisschoppen zien al decennia lang geen bezwaar meer in het homohuwelijk. Maar de conservatieve prelaten - veelal afkomstig uit landen buiten Europa - willen juist een discussie over de ‘same sex-marriage’ en die zo mogelijk ook in de toekomst uitsluiten. Zelfs het commenta..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .