Aardbeien gevaarlijk voor kinderen: ‘Ik eet zelf maximaal één zo’n bakje in de week’

‘Baby’s krijgen aardbeien vaak als eerste fruithapje. Kinderen vinden ze heerlijk. Ze gaan er als pap in. Maar aardbeien zijn niet geschikt om aan jonge kinderen te geven. Potjes baby- en peutervoeding mogen volgens de Europese norm niet meer dan één honderdste milligram (0,01 mg) bestrijdingsmiddel per kilo bevatten. In verse aardbeien van de supermarkt zit tientallen keren zoveel’, zegt Margriet Mantingh, voorzitter van het Pesticide Action Network Netherlands (kortweg PAN-Nederland).

Deze stichting heeft vijftien aardbeienbakjes onderzocht op bestrijdingsmiddelen. De bakjes zijn gekocht bij vijf supermarkten: Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Coop. Er werden in totaal 19 verschillende bestrijdingsmiddelen op aangetroffen, ge..

