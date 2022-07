Kapseizen kano vrijwel zeker eenzijdig ongeval

Biddinghuizen

Vanwege deze uitkomst volgt er geen strafrechtelijk onderzoek. Waarom de kano kapseisde en wat er daarna exact is gebeurd, blijkt voor de politie moeilijk te achterhalen. Rechercheurs hebben bij het onderzoek onder meer gekeken naar sporen van schade aan de kano. De drie dodelijke slachtoffers zijn de 32-jarige moeder, de 42-jarige vader en een 5-jarige dochter. Alleen een 7-jarige dochter overleefde het ongeluk. Zij werd gevonden op een boei in het water bij Biddinghuizen. Het gezin komt uit de deelstaat Noordrijn-Westfalen en was aan het kanoën op het Veluwemeer. De kustwacht werd gewaarschuwd omdat er een kind te water was geraakt, maar al snel werd duidelijk dat er nog meer mensen in het water lagen. De inzittenden van de kano droegen geen reddingsvesten.