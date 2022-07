Jonge zeearend Flevoland ging dood door vogelgriep

De vogelgriep heeft ook een jonge zeearend het leven gekost. De roofvogel was dit voorjaar geboren in het Voorsterbos in de Noordoostpolder.

Amersfoort

Eerder deze maand trof een vrijwilliger het dier dood aan. Uit onderzoek is gebleken dat de vogelgriep de doodsoorzaak is geweest, meldt Natuurmonumenten. Ecoloog Daan Vreugdenhil van Natuurmonumenten vermoedt dat de jonge arend heeft gegeten van het kadaver van een dode vogel die het dodelijke virus bij zich droeg. ‘Jonge zeearenden kunnen nog niet zo goed jagen en eten daarom vaker van dode dieren dan volwassen zeearenden doen. Daarbij komt dat het afweersysteem van de jongen nog niet zo goed is ontwikkeld’, luidt zijn verklaring.

De geboorte van de roofvogel eerder dit jaar was bijzonder, want het was de eerste keer dat een paar zeearenden in dit gebied succesvol broedde. In het gebied werden zelfs wandel- en fietsroutes omgelegd om het broedpaar en zijn jong zo veel mogelijk rust te geven.

In dezelfde omgeving zijn nog veel meer vogels doodgegaan aan de vogelgriep, waaronder tientallen knobbelzwanen.