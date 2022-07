‘We vielen voor de charme’

Nicole Schrijver (40), receptioniste in de ouderenzorg, woont samen met haar man Wilfred Schrijver (43), teamleider bij Scania, en hun zoon Tim (14), hond Russel (15), katers Piet (7) en Frits (1) en kitten Muis (6 weken) in een oud slachthuis in Hasselt. Ze kochten het voor 187.500 euro. Nu brengt het drie ton op.

Nicole: ‘We woonden eerst aan de andere kant van de gracht in een huisje van 59 m2. We wilden wel verhuizen, maar wisten niet waarheen. In 2020 kwam dit pandje vrij. Ik was gelijk verkocht. Het was binnen heel sfeervol met houten wanden. Wilfred zei vooral: ‘Dit is wel even een klus.’ Hij was net klaar met het opknappen van ons vorige huisje. Dit huis was klein en niet zo praktisch, maar we kochten het toch vanwege zijn charme en de locatie. We hebben een bootje en het wonen aan de gracht was ons goed bevallen.

voormalig slachthuis

Dit huis was vroeger een Joods slachthuis. In de kamer zitten de ijzeren stangen nog aan het plafond. Hier hing het vlees waarschijnlijk aan. De buitenmuur heeft van die oude steentjes en de hoek is helemaal afg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .