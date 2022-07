Dertig dagen gevangenis voor principiële dominee

Dominee De Baan uit Oenkerk hield preken in de openlucht die door duizenden mensen beluisterd werden. Hij hield vast aan zijn principes en belandde daardoor in de gevangenis.

Oorlog zaait dood en verderf, en dan kan het geweten van christenen in de knel komen. Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) protesteerden Henk van Randwijk en Jan Buskes tegen het geweld van het Nederlandse leger. Buskes vergeleek de afgebrande desa’s op Java met Hitlers concentratiekampen in Duitsland. Onlangs ondertekende Thomas Quartier, de Theoloog des Vaderlands, een open brief van de vereniging Kerk en Vrede tegen wapenleveranties aan Oekraïne. Hoon en afkeuring waren zijn deel.

In de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) werden er dominees veroordeeld omdat ze jongemannen tot dienstweigering hadden aangespoord. Nederland was in de Eerste Wereldoorlog neutraal, maar die neutraliteit was niet vanzelfsprekend. Duitse ..

