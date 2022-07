Etappe 6 - Via omwegen naar het paradijs - zo is het niet alleen in Zuidwest-Drenthe

Vlak voor de Johannes Postkazerne in Havelte steekt een damhert de drukke N353 over. De bestuurder die met zijn busje komt aan razen, houdt even het gas in. Het hert vindt een veilig heenkomen in het maisveld aan de andere kant van de weg. Het dier is niet de eerste van zijn soort op de route. Wie rond de provinciegrens tussen Friesland en Drenthe om zich heen kijkt, kan zomaar een hert zien lopen in het veld.