Hoe is de SGP in 100 jaar veranderd? ‘Bijbels gezien staat het vrouwenstandpunt op lemen voeten’

Een eeuw geleden werd dominee Gerrit Hendrik Kersten als SGP-Kamerlid beëdigd in de Tweede Kamer. Is de SGP in honderd jaar veranderd? Of is de stabiliteit van de partij reden voor het honderdjarig bestaan?

Amersfoort

Wie wil weten hoe de SGP in de afgelopen eeuw is veranderd, kan kijken naar de naam van het verenigingsblad van de SGP-jongeren. Het blad ging van ‘onderling contact’ en ‘ons contact’, over naar ‘in contact’. De titel wijzigingen staan symbool voor de veranderingen van de SGP zelf: van een naar op de achterban gerichte naar een zichtbare partij, zegt burgemeester van Gouda en SGP-lid Pieter Verhoeve.

betrouwbaar, betrouwbaar, betrouwbaar

Vraag een SGP’er naar wat de eigenschap van de partij is, en de kans is groot dat je het woord ‘betrouwbaar’ hoort, of een synoniem. ‘We houden niet van spelletjes in de politiek’, zegt oud-senator Gert van den Berg (86). Voorzitter van het vrouwennetwerk Gonda van den Heuvel: ‘V..

