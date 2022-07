Kijkje in Paleis Noordeinde en de stallen

Honderden mensen hebben zaterdag een kijkje genomen in Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen in Den Haag. Zij hadden een ticket bemachtigd voor de traditionele zomeropenstelling van het werkpaleis van koning Willem-Alexander. Bij de stallen waren verschillende rijtuigen te zien, waaronder de Gouden Koets. Noordeinde is ook de volgende drie zaterdagen nog open voor publiek. In totaal komen er op de vier zaterdagen 11.000 mensen langs. Alle entreekaarten zijn al uitverkocht.