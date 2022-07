Dode bij een ernstig ongeval Laag-Soeren

Laag-Soeren

Bij een ernstig verkeersongeval in Laag-Soeren in Gelderland is een 69-jarige man uit Dieren overleden. Vijf anderen raakten gewond, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend op de Harderwijkerweg in de plaats, die tussen Apeldoorn en Arnhem ligt. Twee auto’s botsten frontaal op elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder twee traumahelikopters. Een politiewoordvoerder meldt dat de gewonden naar verschillende ziekenhuizen zijn gebracht. De weg was enige tijd dicht voor politieonderzoek.