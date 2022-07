Man vast na dood zwemmer Den Bosch

Den Bosch

Een 53-jarige man uit Den Bosch is aangehouden, omdat hij volgens de politie vermoedelijk een man in hulpeloze toestand heeft achtergelaten toen die aan het zwemmen was en onwel raakte. De eveneens 53-jarige Bosschenaar overleefde dit niet. De twee waren vrijdagmiddag samen bij het IJzeren Kind, een klein meer in Den Bosch. Het slachtoffer raakte vermoedelijk rond 15.30 uur onwel tijdens het zwemmen. De gealarmeerde hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Hij stierf ter plekke. De politie onderzoekt of de verdachte er wel alles aan heeft gedaan om het slachtoffer te helpen.