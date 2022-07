Voor operatie kortere tijd nuchter nodig

Den Haag

Patiënten hoeven minder lang nuchter te blijven voor een operatie. In een nieuwe richtlijn zijn de zogenoemde nuchtertijden korter, meldt de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Jaarlijks zien anesthesiologen meer dan 1,2 miljoen mensen voor een operatie. Het grootste deel moet daarvoor nuchter zijn. Voorheen was het advies daarbij om de avond voor de ingreep de laatste maaltijd te eten en daarna niks meer te eten of te drinken. In de nieuwe richtlijn is afgesproken dat patiënten tot zes uur voor de operatie mogen eten, en tot twee uur vooraf heldere dranken mogen drinken.