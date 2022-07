Oud-advocaat Piet Doedens overleden

Utrecht

Oud-advocaat Piet Doedens is op

15 juli overleden. Dat bevestigt zijn vakgenoot Jan-Hein Kuijpers, die ruim zeven jaar op het kantoor van Doedens werkte. Doedens was 79 jaar oud. Hij praktiseerde al jaren niet meer na een hersenbloeding. Hij ging pas op latere leeftijd rechten studeren en begon zijn loopbaan als strafpleiter bij Max Moszkowicz sr. In het hoger beroep van de Zaanse paskamermoord uit 1984 speelde Doedens een cruciale rol. Hij wist de veroordeelde fietsenhandelaar Rob van Zaane in hoger beroep vrij te krijgen door de vinger op fouten in het onderzoek te leggen.