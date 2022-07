Veel te zwaar beladen caravans

Tientallen vakantiegangers hebben zaterdagochtend gebruikgemaakt van een laatste check van hun voertuig bij de grensovergang bij Hazeldonk door de ANWB. Daaruit kwam naar voren dat bijna alle gecontroleerde caravans te zwaar beladen waren. Eentje was zelfs 400 kilo te zwaar. In totaal werden bijna zestig auto’s, dertien caravans en twee aanhangers gecontroleerd. De meeste voertuigen waren technisch in goede staat.