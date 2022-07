Dirkje 235 went snel aan de melkrobot

Nu de nieuwe melkrobots in vol bedrijf zijn, hebben de Van Zijtvelds in Rouveen voor het eerst sinds jaren weer eens tijd om de barbecue aan te steken. En Staphorst en Rouveen hebben plannen om boeren meer in te schakelen bij natuurbeheer.

Alien en Pieter van Zijtveld tussen de koeien. De melkrobot betekent een grote verandering voor de koeien, die nu niet meer drie keer per dag een uur in de wachtruimte staan.Â

Rouveen

Hoe futuristisch kan een melkrobot zijn? De twee nagelnieuwe, rode installaties in de stal van de Van Zijtvelds in Rouveen zijn van het merk Lely Astronaut, een naam die doet vermoeden dat de veestapel elk moment kan opstijgen, de dampkring uit. Maar koeien zijn grondgebonden. Ze staan er nieuwsgierig voor in de rij. Buiten is het meer dan 30 graden, maar door de stal waait een koele bries, er draaien vier grote ventilators.

Alleen de eerste dagen moesten de koeien één voor één worden aangeduwd, om ze kennis te laten maken met het systeem. De melkbekers hechten vanzelf aan de uier. De drie kinderen van 8, 6 en 2 jaar oud kijken trots toe hoe de verse zuivel uit Dirkje 235 vloeit. Ze laten de volstromende tank zien. Op een sch..

