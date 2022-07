Hoe hertog Alva bijna zijn verstand verloor door de gulheid van de Nederlanders

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 16: revolutie in Dordrecht.

Koningin Juliana bezoekt in 1972 het vierde eeuwfeest van de Statenvergadering in Dordrecht.

Het jaar 1572 is het jaar van de inname van Den Briel, de opmars van de geuzen in Holland en Zeeland en het bloedbad in Mechelen. Drama genoeg. Het jaar 1572 bracht ook een gebeurtenis die minder bekend en dramatisch is, maar die verstrekkende gevolgen had. De gebeurtenis is zelfs revolutionair genoemd. Ze voltrok zich in de eetzaal van het Augustijnerklooster in Dordrecht.

Daar kwam van 19 tot 23 juli de eerste vrije vergadering van de Staten van Holland bijeen. De notulen van de vergadering behoren tot de topstukken van het Nationaal Archief.

Willem van Oranje was niet aanwezig op de Statenvergadering in Dordrecht. Hij bevond zich in kasteel Hillenraad bij Roermond. Daar bereidde hij een invasie in Brabant voor. Vier dagen later veroverd..

