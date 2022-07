Twee Nederlandse vrouwen zijn omgekomen door een auto-ongeluk in Zuid-Frankrijk. Het gaat om een 65-jarige vrouw en een 71-jarige vrouw, afkomstig uit Amsterdam en Rotterdam. In de auto zat een derde 54-jarige persoon. Die raakte zwaargewond. Hun voertuig botste frontaal op een andere auto. <

Noodopvang geregeld in Sportpaleis Alkmaar

Het Sportpaleis in Alkmaar gaat dienst doen als tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers. Vanaf 8 augustus kunnen er maximaal 175 mensen vier weken lang terecht in de Noord-Hollandse sporthal, waar een bekende wielerbaan in ligt. Dat moet helpen de druk op het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. <

beeld anp

NVWA: 117 meldingen over dieren in de hitte

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ontving afgelopen week 117 meldingen over dieren die last zouden hebben van de warmte. Omdat er een hitteprotocol van kracht was van 13 tot en met 20 juli, zette de autoriteit extra inspecteurs in om toezicht te houden op dierenwelzijn. Volgens de NVWA hebben de inspecteurs elke melding in behandeling genomen en beoordeeld. <

Vissen krijgen in Limburg privébeekje

Rijkswaterstaat legt bij Stevensweert in Limburg een beek speciaal voor vissen aan. De nieuwe waterweg van ongeveer twee kilometer lang moet voorkomen dat barbelen en kopvoorns verdwalen als ze onderweg zijn naar hun voortplantingsgebied. Waterschap Limburg begeleidt de aanleg onder toezicht van gebiedsbeheerder Natuurmonumenten. <

‘Onderzoek naar agent die op Jouke schoot’

Het Openbaar Ministerie begint een strafrechtelijk onderzoek tegen de agent die begin deze maand tijdens een boerenprotest gericht op Jouke, een 16-jarige tractorbestuurder, schoot. De agent wordt verdacht van poging tot doodslag. De kogel raakte de jongen niet. De betrokken agent dacht dat de jongen op zijn collega’s wilde inrijden en vreesde voor hun veiligheid. <

beeld anp

‘Extra banaantje goed voor zoutliefhebsters’

Een kaliumrijk dieet, met bijvoorbeeld veel bananen en avocado’s, kan bij vrouwen de bloeddruk verminderen die door te veel keukenzout is ontstaan. Dat meldt het Amsterdam UMC op zijn website. Onderzoekers van het centrum analyseerden het verband tussen kaliuminname en bloeddruk. De relatie tussen meer kalium en een lagere bloeddruk werd alleen gezien bij vrouwen die echt veel zout aten. <

Mogelijk verband tussen beschietingen in Oss

De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de vier beschietingen van woningen die in korte tijd hebben plaatsgevonden in Oss. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Burgemeester Wobine Buijs zegt tegen de omroep dat de politie ook vermoedt dat er een link is tussen de bewoners van de huizen die beschoten zijn, maar dat kan de woordvoerder niet bevestigen. <

Patiëntenstop voor thuiszorgorganisatie

Het Rotterdamse JAR Zorg, een organisatie die thuiszorg biedt, mag van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) drie maanden lang geen nieuwe cliënten aannemen die langdurige zorg nodig hebben. Volgens de inspectie is er sprake van een ‘risicovolle situatie waarbij de veiligheid van de cliënten in het geding is’. Die moet eerst worden verholpen. De inspectie zegt dat zorgverleners onvoldoende opgeleid en bevoegd zijn, bepaalde vereiste kennis missen en dat ze ‘onvoldoende methodisch’ werken. <

Waterschap plaatst noodpompen in Utrecht

Waterschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) plaatst op verschillende plekken in Utrecht noodpompen om voldoende water in het gebied te behouden. Dat is onder meer nodig voor de fruitteelt. Langs de Kromme Rijn staan nu al twee noodpompen, aldus het schap. De waterstand van de Rijn is heel laag en zakt verder. <

Snackkar per ongeluk op demonstratieplek

De eigenaar van een snackkar heeft zijn wagen vrijdagmorgen vroeg per ongeluk geparkeerd op de plek die de gemeente Nijmegen had aangewezen voor demonstrerende boeren langs de route van de intocht van de Vierdaagse. De ondernemer staat elk jaar met zijn kar op die plek, maar kreeg ditmaal meteen van de politie te horen dat hij naar een andere plek moest verkassen. Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) besloot echter naar een andere locatie te vertrekken, aldus de gemeente Nijmegen. <

Waarschuwingen in Italië voor extreme hitte

Voor zestien grote Italiaanse steden is vrijdag code rood afgegeven wegens extreme hitte. Eerder deze week werd er nog in negen steden gewaarschuwd voor het hete weer. De afgelopen drie maanden lag de gemiddelde temperatuur in het land zo’n twee tot drie graden hoger dan normaal voor de tijd van het jaar. Het Italiaanse weerbureau verwacht dat deze trend ook komende maand nog doorzet. <

Koningin Elizabeth mist Commonwealth Games

De Britse koningin Elizabeth is inderdaad niet aanwezig bij de Commonwealth Games in Birmingham. Het Britse hof heeft bekendgemaakt dat de Queen het sportevenement voor landen van het Gemenebest mist. Ingewijden zeiden vorige maand al dat Elizabeth vanwege haar ‘kwetsbare’ gezondheid niet van de partij zou zijn. <

beeld anp

Twaalf Duitse kinderen onwel op speelplaats

In de Duitse stad Mannheim zijn vrijdagochtend twaalf kinderen onwel geworden, nadat ze op een speelplaats mogelijk traangas hadden ingeademd. De hulpdiensten rukten in groten getale uit naar de speelplaats, die naast een basisschool ligt. De brandweer verrichtte metingen, maar kon de aanwezigheid van traangas of een ander gas niet vaststellen. <

Belgische staat stapt in kerncentrales

België wil een deel van de risico’s van de herstart van kerncentrales overnemen van de exploitant. Dat is vastgelegd in een principeakkoord dat de regering en eigenaar Engie hebben gesloten. België wil bij nader inzien nog niet stoppen met kernenergie. Europa wil eerst zo snel mogelijk af van aardgas uit Rusland. <

Franse parlement wil steun voor armen

Het Franse parlement heeft vrijdagochtend vroeg ingestemd met een pakket maatregelen om de koopkracht van minder draagkrachtige Fransen te versterken. Het pakket met een waarde van 20 miljard euro kreeg na dagenlange debatten de steun van 341 parlementariërs, terwijl 116 tegen stemden en 21 zich onthielden. De maatregelen behelzen onder meer de verlenging van een korting op de brandstofaccijns, een verhoging van de pensioenen en uitkeringen en een maximaal toegestane huurverhoging. <

Bijna 20 doden in Rio na politieactie tegen bende

Bij een actie van civiele en militaire politie-eenheden tegen de georganiseerde misdaad in een krottenwijk in de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker achttien doden gevallen. Volgens een politiewoordvoerder gaat het om zestien vermoedelijke criminelen, een inwoonster van de favela (krottenwijk) Complexo do Alemao en een politieman. <

beeld anp

Arts: toestand president Joe Biden verbeterd

Het gaat beter met de Amerikaanse president Joe Biden die met het coronavirus is besmet, meldde zijn arts, die elke dag met de laatste stand van zaken komt. Biden had donderdagavond nog een verhoogde temperatuur van 37,44 graden, maar die is door medicatie weer normaal. De president kampt nog met een loopneus, vermoeidheid en af en toe wat hoesten. <

WMO bezorgd om droogte Latijns-Amerika

Grote delen van Latijns-Amerika krijgen steeds vaker te maken met droogte. Ook nemen mogelijk de gevolgen van tropische orkanen toe, signaleert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in een vrijdag gepubliceerd klimaatrapport over de regio. Extreme weersomstandigheden en klimaatverandering treffen het hele gebied, stellen de onderzoekers. <

Gouverneurskandidaat New York aangevallen

De Republikeinse kandidaat Lee Zeldin voor het gouverneurschap van de Amerikaanse staat New York is donderdagavond (lokale tijd) tijdens een campagnebijeenkomst in het dorp Fairport aangevallen met een mes. Volgens de politicus is ook zijn running mate Alison Esposito, die eveneens aanwezig was, ongedeerd gebleven. <

‘Trump baande weg van wetteloosheid’

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump ‘baande een weg van wetteloosheid en corruptie’ tijdens de aanval op het Capitool vorig jaar. Dat zei voorzitter Bennie Thompson van de congrescommissie die de bestorming van het Amerikaanse parlement op 6 januari 2021 door Trump-aanhangers onderzoekt donderdag (lokale tijd) tijdens het begin van een hoorzitting. Volgens Thompson moet er verantwoording worden afgelegd voor wat hij een aanval op de democratie noemde. <

beeld anp

Baas Porsche leidt Volkswagen-concern

Topman Oliver Blume van sportwagenmerk Porsche neemt de leiding over bij moederconcern Volkswagen. Met ingang van september volgt hij Herbert Diess op, die sinds 2018 aan het hoofd staat van de Duitse autogroep. Waarom er opeens een wisseling van de wacht plaatsvindt bij Volkswagen is niet direct duidelijk. Het besluit over het vertrek van de 63-jarige Diess zou met ‘wederzijdse instemming’ zijn genomen. <

Havenbaas: te weinig installaties voor lng

Nederland heeft niet genoeg installaties om vloeibaar gemaakt aardgas (lng) om te zetten naar gas voor huishoudens en voor de industrie als Rusland besluit de gaskraan geheel dicht te draaien. Het wordt dan een koude winter en de Nederlandse economie zal dan zwaar worden getroffen, waarschuwt topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. <

Duitsland neemt fors belang in Uniper

Duitsland neemt een belang van 30 procent in het noodlijdende energiebedrijf Uniper. De Duitse staat betaalt daar ongeveer 267 miljoen euro voor of 1,70 euro per aandeel. Dat is aanzienlijk minder dan de marktwaarde van een aandeel Uniper. De koers van het aandeel noteerde voor de aankondiging rond de 11 euro op de beurs in Frankfurt. Sindsdien is het aandeel weggezakt tot iets meer dan 8 euro. <

Coach: goede hoop op meespelen Miedema

Bondscoach Mark Parsons van de Nederlandse voetbalsters heeft goede hoop dat hij zaterdag in de kwartfinale van het EK tegen Frankrijk kan beschikken over Vivianne Miedema. Dat zei de Engelsman vrijdag voor de afsluitende training. <