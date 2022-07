‘Wat merkt u van de inflatie?’

Halverwege de middag. Terwijl ik langs de weg naar Heerenveen, mijn eindpunt, even wat eet en drink, fietst een al wat oudere man langs. Hoed op, witte paardenstaart, oorring. In de kar achter zijn fiets ligt een opgevouwen rolstoel, aan het stuur van de fiets hangt één beer en achterop de kar hangen er nog twee. Dakloos, vermoed ik.

‘Hé, hallo!’ roep ik. ‘Zin in een praatje?’

Dat heeft hij wel. Hij stapt af, komt naast me op het bankje zitten en neemt een krentenbol aan. Dan pakt hij zijn telefoon en laat hij het scherm zien. Ik lees dat hij Gerard heet en dat hij niet kan praten, omdat hij geen stem heeft, maar dat hij niet doof is.

‘O? En mag ik vragen hoe dat komt, dat u geen stem hebt?’

‘Dat is privé en een geheim’, tikt hij.

Ik vertel hem dat ik een journalist ben en dat ik vandaag door Friesland fiets en onderweg aan mensen vraag wat ze merken van de inflatie.

Hij begint te lachen en slaat een hand voor zijn ogen. ‘Journalist! Heb ik weer!’

Ik vraag of hij ergens woont. Ja, in Heerenveen, gebaart hij. Hij is net 62 jaar geworden en hij zwemt elke dag in open water. ..

