Gemeenten ‘kiezen’ vluchtelingen: discriminatie ligt op de loer

Wél Oekraïners in de noodopvang, maar géén andere asielzoekers. Met die voorkeur komen gemeenten op dit moment weg. Is dat niet gewoon discriminatie?

Oekraiense kinderen krijgen les in een lokaal op de legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp en in een lokaal recht tegenover het militaire kamp.

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Het is het eerste artikel in onze grondwet. Toch zei staatssecretaris Eric van der Burg (Justitie en Veiligheid) deze week: ’Er zijn opvanglocaties waarvan gemeenten hebben aangegeven: we willen daar wel Oekraïners opvangen, maar geen reguliere asielzoekers. Door op die plekken zo veel mogelijk Oekraïners onder te brengen, komt er plek vrij in gemeenten die zeggen: het maakt ons niet uit welke nationaliteit de vluchtelingen hebben.’ Van der Burg lijkt hiermee toe te staan dat gemeenten op basis van national..

