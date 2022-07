Hoe gevaarlijk is het water? ‘Het kan binnen één minuut levensbedreigend worden’

IJmuiden

Water hoeft niet onveilig te zijn, als je maar nadenkt over je grenzen. Dat zegt Edward Zwitser. Hij werkt bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en vaart geregeld met reddingsboten mee. ‘We hebben grote reddingsboten die windkracht 12 op de Noordzee aankunnen, maar ook kleine reddingsboten voor op binnenwateren.’

Wat kunt u zeggen over het aantal incidenten? Neemt het toe?

‘De KNRM bestaat bijna tweehonderd jaar. Aan het begin bleef ons optreden beperkt bij twee acties per jaar, dat is natuurlijk niet meer zo. Het is namelijk veel drukker geworden op het water. De laatste tien jaar rukken de reddingsboten van de KNRM gemiddeld twee tot tweeenhalf duizend keer op. Soms is er een piek en die is logisch te verk..

