Binnenvaartschippers verdienen historisch veel, maar er zijn ook zorgen

Binnenvaartschippers verdienen historisch veel, mede door de enorm aangetrokken markt voor kolenvervoer. ‘Iedereen die nu vaart, heeft de crisis nog in gedachten, dus we weten hoe belangrijk zakelijke relaties zijn.’

Amersfoort

Binnenvaartschipper Arie Verheij (44) vaart donderdagochtend rond koffietijd vlak bij Tiel. Het is druk op het water, ziet hij. Verheij komt uit Duitsland met 900 ton maïs in zijn laadruimte. ‘We kunnen eigenlijk 3000 ton vervoeren, maar we worden beperkt door de lage waterstand.’ Bij laag water kunnen schepen niet diep liggen, waardoor er voor dezelfde hoeveelheid lading meer schepen nodig zijn.

De laagwatertoeslag die hij daarvoor krijgt, is een van de vele redenen waarom Verheij en zijn collega-schippers op dit moment historisch veel geld verdienen. Vraag en aanbod liggen ver uit elkaar. De zaken liepen de afgelopen jaren al prima. Het aantal binnenvaartschepen was niet overvloedig. Tel daarbij de opleving van de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .