Vluchtelingen opvangen op zee, mag dat zomaar?

Den Haag

Om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten wil het kabinet vluchtelingen op zee opvangen. Eduard Nazarski vindt deze oplossing tekenend voor de crisis waarin de opvang verkeert. ‘Onzekere, getraumatiseerde mensen bij elkaar zetten zonder dat ze weg kunnen, is vragen om problemen’, zegt hij. Als oud-directeur van Amnesty, en eerder ook werkzaam voor Vluchtelingenwerk Nederland, hield hij zich veel bezig met mensenrechten en de positie van vluchtelingen.

Vindt u deze oplossing moreel verdedigbaar?

‘Het is niet immoreel. In Ter Apel is de situatie al weken kantje boord waardoor tientallen mensen buiten moeten slapen. Dan moet een oplossing gevonden worden en in dat kader is dit plan verdedigbaar. Voor de ultrakorte ter..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .