Etappe 4 - De kloof tussen de regering en de gewone mens is nergens zo duidelijk als op het Friese platteland

Bij station Buitenpost -precies tussen Leeuwarden en Groningen- stap ik op. Al fietsend langs slootjes en over bruggetjes zoals je Friesland in je hoofd hebt, kom ik uit bij Kootstertille. Een klein dorp met 2500 inwoners, maar met héél veel fabrieken. Een bedrijf in asfaltproductie, een fabriek waar hefbruggen gemaakt worden, een betonfabriek, en één waar ze koelsystemen fabriceren. ‘Komt omdat we aan een kanaal zitten’, zegt Hannie Bakker. Samen met haar man Harry baat ze café De Viersprong uit in de kleine gemeenschap. ‘Het Prinses Margrietkanaal waar ons dorp aan ligt zorgt van oudsher voor een gunstige locatie voor handel.’ Er is sympathie voor de boeren in dit arbeidersdorp. In alle straten hangt de Friese vlag op k..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .