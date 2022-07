De wesp geeft dit jaar al vroeg overlast, hoe komt dat?

De wespenoverlast is half juli begonnen en dat is erg vroeg voor de tijd van het jaar. De oorzaak ligt bij het warme weer. Toch zorgen hoge temperaturen niet altijd voor overlast.

Normaal gesproken krijgt Anco de Visser, werkvoorbereider bij Traas Ongediertebestrijding, begin juli zo’n honderd overlastmeldingen per week. Dit jaar waren het er vierhonderd, een aantal dat vaak pas half augustus, in de piek van het wespenseizoen, op de teller staat. ‘Ik verwacht dat het aantal meldingen de komende twee weken blijft stijgen. Maar daarna weet ik het niet.’

De wespenoverlast begint dit jaar zo vroeg doordat de eerste zes maanden van dit jaar de op-drie-na warmste zijn in driehonderd jaar, zegt bioloog Arnold van Vliet, verbonden aan de Wageningen Universiteit. ‘De temperatuur bepaalt wanneer zij wakker worden uit hun winterslaap. Hoe warmer het is, hoe vroeger dat gebeurt. De weersomstandigheden in de eerste maand na haa..

