Rechter eist nieuwe verdeling FM-frequenties

KINK is door de rechter in het gelijk gesteld in een zaak die de radiozender had aangespannen over de verdeling van landelijke FM-frequenties. De rechtbank Rotterdam zette woensdag een streep door een verlenging van de looptijd van de vergunningen voor landelijke commerciële radio met drie jaar.

Hilversum

KINK beschikt momenteel niet over een FM-frequentie maar hoopt na herverdeling over zo’n frequentie te kunnen beschikken. De huidige zendvergunningen zouden op 31 augustus 2022 aflopen en moeten dan volgens de Telecommunicatiewet herverdeeld worden. Het kabinet besloot eerder dit jaar echter om de huidige licenties met drie jaar te verlengen. Het ging om een ‘noodverlenging’, zodat radiostations konden herstellen van de lage advertentie-inkomsten in coronatijd.

KINK had vanaf het begin twijfels over die coronaschade en vond een noodverlenging disproportioneel. De rechter vindt dat ook en heeft de noodverlenging vernietigd.

‘Wij zijn blij en opgetogen dat de rechter ons gelijk heeft gegeven en onze argumenten gehoord zijn’, zegt algemeen directeur Jan Hoogesteijn. Hij stelt dat hiermee de markt wordt opengebroken. ‘Een aantal radiopartijen maakt nu de dienst uit op de FM. Ik denk dat het voor de luisteraars goed is dat de radiomarkt wordt opgefrist.’

Toch is KINK nog niet verzekerd van een FM-frequentie. De herverdeling gebeurt aan de hand van een veiling of ‘een andere verdelingsmethode’, laat de rechtbank van Rotterdam weten.

Het organiseren van een nieuwe verdeling van de vergunningen duurt ongeveer een jaar, meldt de rechtbank van Rotterdam. De rechter geeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot 1 september 2023 de tijd om tot een nieuwe verdeling te komen.

aandringen

Het ministerie ‘gaat hiermee aan de slag’, laat een woordvoerder weten. Hij wijst erop dat het de Tweede Kamer was die in ruime meerderheid aandrong op verlenging van de huidige vergunningen, terwijl het ministerie tot een veiling wilde overgaan. De Kamer wordt nog nader geïnformeerd over de herverdeling en ‘andere juridische gevolgen van deze uitspraak’.

Talpa is ‘teleurgesteld’ over de uitspraak. Een woordvoerder laat weten dat het bedrijf zich beraadt op ‘nadere stappen’. Onder Talpa Radio vallen onder meer Radio 538, Sky Radio en Radio Veronica. Ook BNR overweegt vervolgstappen te nemen. De reacties van Radiostation Qmusic en moederbedrijf DPG Media zijn anders. Zij zijn niet ontevreden met de uitspraak, en ‘van mening dat een veiling, mits zorgvuldig voorbereid, het juiste besluit is voor een gezonde radiomarkt’, aldus Q-music.