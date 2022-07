Bijna helft IJmond heeft zorgen over gezondheid

Bijna de helft van de bewoners van de IJmond, de gemeentes rondom staalfabriek Tata Steel, maakt zich zorgen of de leefomgeving gezond is voor zichzelf en de familie, signaleert onderzoeksbureau Ipsos in een woensdag gepubliceerd rapport voor de provincie Noord-Holland. Landelijk gaat het om 20 procent die zich zorgen maakt om de veiligheid van de leefomgeving. <

beeld anp

Vermiste zwemmer dood gevonden bij Nijmegen

In de Bisonbaai in de Ooijpolder bij Nijmegen is woensdag een overleden persoon aangetroffen. Na onderzoek van de politie bleek dat het ging om een 64-jarige man uit de Zeeuwse gemeente Sluis, die dinsdag was gaan zwemmen in de plas. Politie en brandweer zochten dinsdagavond en woensdag met duikers en een speciaal zoekteam naar de man. <

Tweede verdachte van verdrinking gearresteerd

Ook de tweede Nederlander die ervan wordt verdacht een aandeel te hebben in het verdrinken van een man in het Belgische Gent is gearresteerd. De 23-jarige man komt net als de eerder opgepakte verdachte uit Goes. <

A28 in beide richtingen dicht door bermbrand

De A28 tussen ‘t Harde en Harderwijk is woensdagmiddag enkele uren in beide richtingen dicht geweest vanwege een bermbrand. De vertraging op de A28 liep op naar meer dan een uur. Aan het begin van de avond had de brandweer het vuur onder controle. <

Nijmegen akkoord met klein boerenprotest

Farmers Defence Force (FDF) komt vrijdag met slechts één trekker, vijftig demonstranten en een koelwagen naar de Nijmeegse Vierdaagse om te protesteren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Het eerste plan om met vijfhonderd tractoren en veel meer betogers naar de finish van het wandelevenement te komen, werd door burgemeester Hubert Bruls via een noodverordening verboden. Met de gemeente is woensdag in de rechtbank van Arnhem een compromis gevonden. <

beeld anp

Man aangehouden voor ongeluk met jetski’s

Naar aanleiding van het dodelijke ongeluk met twee jetski’s op het Friese water bij IJlst, heeft de politie een 40-jarige man uit Sudwest-Fryslân aangehouden. Bij het ongeluk kwam een 49-jarige man uit eveneens Sudwest-Fryslân om het leven, meldde de politie woensdag. De politie onderzoekt het ongeluk van dinsdag en probeert duidelijk te krijgen wat er aan het incident vooraf is gegaan. <

Dijken geïnspecteerd op droogtescheuren

Verschillende waterschappen gaan de komende weken de dijken extra inspecteren op droogtescheuren, verzakkingen of andere schade. Door de aanhoudende droogte en de lage waterstanden kan een dijk uitdrogen en verzakken. Schades worden zo snel mogelijk gerepareerd. De schappen vragen inwoners om het direct te melden als ze schade aan een dijk zien. Vooral veendijken zijn gevoelig voor droogteschade. <

EU straft tientallen Russen en boycot goud

De Europese Unie verbiedt de invoer van goud uit Rusland. Ook krijgen opnieuw tientallen Russen sancties opgelegd, onder wie de leden van een Kremlingezinde motorbende. De strafmaatregelen maken deel uit van een ‘onderhoudsbeurt’ van de Europese sancties wegens de Russische inval in Oekraïne, waarover de EU-landen het woensdag eens zijn geworden. Ze moeten eerdere sancties aanvullen en mazen dichten. <

‘Meer straling rond Tsjernobyl dan geschat’

De stralingsniveaus rond de oude kerncentrale van Tsjernobyl zijn tot drie keer hoger dan de eerdere schattingen van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA), meldt Greenpeace. Een international team van stralingsexperts doet onder leiding van de milieuorganisatie onderzoek op plekken waar Russische militairen zaten. De centrale werd aan het begin van de oorlog in Oekraïne wekenlang bezet door het Russische leger, dat er onder meer loopgraven had gegraven. <

beeld anp

Weer meer Nederlandse peren na slecht jaar

Nederlandse telers hebben dit jaar naar verwachting 8 procent meer peren dan vorig jaar. Toen viel de oogst tegen door late vorst in het voorjaar. Nederland blijft internationaal gezien een belangrijk perenland, vooral door de populaire Conference-peer. Ruim driekwart van de Nederlandse perenoogst dit jaar behoort tot die soort, melden brancheorganisaties GroentenFruit Huis en NFO op basis van een raming. <

Reisbranche zoekt 1,2 miljoen werknemers

De chaos op de Europese luchthavens deze zomer wordt veroorzaakt door een tekort van 1,2 miljoen werknemers in de gehele reisbranche in de Europese Unie. Dat zegt de World Travel & Tourism Council, een organisatie voor de wereldwijde reis- en toerismesector. Personeelstekorten zorgen in de reissector in heel Europa voor problemen in het kielzog van het sneller dan verwachte herstel uit de coronacrisis. <

Greenpeace: China haalt klimaatdoelen niet

China haalt de eerder opgestelde klimaatdoelen niet, nu het land versneld nieuwe kolencentrales aan het goedkeuren is om energietekorten in de toekomst te voorkomen. Daarvoor vreest milieuorganisatie Greenpeace. China, ‘s werelds grootste producent en verbruiker van kolen, beloofde vorig jaar tegen 2026 minder kolen te gaan gebruiken, maar schroefde de productie ervan de afgelopen tijd juist op. <

‘Hoge prijzen remmen groei stroomvraag’

De wereldwijde vraag naar elektriciteit groeit dit jaar minder hard, meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Die organisatie wijt dat aan de hoge prijzen voor energie, die sinds de Russische inval in Oekraïne alleen maar verder zijn gestegen. <

Volledig elektrisch in EU bezig aan opmars

Volledig elektrische auto’s waren in Europa in het tweede kwartaal opnieuw populairder dan plug-inhybrides, net als in de eerste drie maanden van het jaar. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA zijn de puur elektrische wagens de laatste tijd duidelijk aan een opmars bezig. Benzine- en dieselmodellen worden juist minder gewild, al zijn zij samen nog wel goed voor de meeste verkochte auto’s. <

Vertrouwen Nederlandse consument daalt verder

Nederlandse consumenten zijn somberder dan ooit tevoren. Uit een meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het consumentenvertrouwen deze maand net iets verder is gedaald ten opzichte van juni, waarmee een nieuw laagterecord is bereikt. Volgens het statistiekbureau heerst er vooral veel somberte over de economie. Dat heeft onder andere te maken met de inflatie die hoog is. <

Supermarkten melden 30 tot 45 miljoen schade

Supermarkten hebben door boerenblokkades de afgelopen weken tussen de 30 en 45 miljoen euro financiële schade geleden. Dat is de inschatting van koepelorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, bevestigt directeur Marc Jansen na berichtgeving van NU.nl. Volgens hem zijn er zeker ‘tonnen aan voedsel’ verspild door de versperringen voor meerdere distributiecentra. <

beeld anp

Rapport: welzijn van werknemers daalt sterk

Juist nu veel bedrijven kampen met personeelstekorten, is er sprake van een sterke daling van het welzijn van werknemers. Daarvoor waarschuwt ABN Amro in zijn welzijnsmonitor, waarin het welzijn van Nederlandse werknemers is onderzocht. ‘De werkdruk is gestegen, burn-outklachten liggen weer op het niveau van vóór corona en de loonkloof tussen de werkvloer en de top neemt toe’, zo wordt opgesomd door deskundigen van de bank. <

Syrië verbreekt banden met Oekraïne

Syrië verbreekt de diplomatieke banden met Oekraïne. De regering in Kyiv had de banden met Syrië vorige maand al verbroken, omdat het land de zelfuitgeroepen republieken Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne als onafhankelijk had erkend. Syrië geldt als een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. <

Staatsbegrafenis Shinzo Abe op 27 september

De Japanse overheid zal op 27 september een staatsbegrafenis houden voor de voormalige premier Shinzo Abe, die eerder deze maand werd doodgeschoten bij een campagne-evenement. Dat meldt de publieke tv-zender NHK. De begrafenis wordt gehouden in de Nippon Budokan-arena in het centrum van Tokio. <

beeld anp

Crewlid vermoord op set Law & Order in New York

Een lid van de productiecrew van politieserie Law & Order: Organized Crime is dinsdagochtend doodgeschoten tijdens zijn werk. De man was een van de parkeerwachters van de set in New York. Hij zat rond 05.15 uur in een auto, toen de dader zijn deur opende en een wapen afvuurde. Volgens CNN werd de 31-jarige man in zijn hoofd en nek geraakt. <

‘Belarus dwong Ryanair-vliegtuig tot landen’

De Belarussische overheid zat achter de bommelding in 2021 waardoor een Ryanair-vliegtuig, dat onderweg was van Griekenland naar Litouwen, moest landen. Dat zei het luchtvaartagentschap International Civil Aviation Organization (ICAO) van de VN dinsdag voor het eerst. Na het landen werden het Belarussische oppositielid Roman Protasevitsj en zijn vriendin gearresteerd. Al langer wordt Belarus verweten dat het land het vliegtuig dwong te landen, al heeft de regering van president Aleksandr Loekasjenko dat altijd ontkend. <

Van Aert heeft groene trui mits hij Parijs haalt

Wout van Aert heeft zich in de zeventiende etappe van de Tour de France verzekerd van winst in het puntenklassement, op voorwaarde dat de Belgische renner van Jumbo-Visma zondag de finish haalt in Parijs. ‘Het is niet iets waar ik vanochtend aan heb gedacht’, vertelde hij bij tv-zender Sporza. Zijn ploeg is druk met het verdedigen van de gele leiderstrui van de Deen Jonas Vingegaard. <

Na Serena maakt ook Venus Williams rentree

Venus Williams maakt na een jaar afwezigheid wegens blessures haar rentree op de tennisbaan in het enkelspel. De 42-jarige Amerikaanse heeft een wildcard gekregen voor het toernooi van Toronto, dat op 6 augustus begint. Venus volgt daarmee het voorbeeld van haar twee jaar jongere zus Serena (40), die ook lange tijd aan de kant stond met blessureleed. Serena deed mee aan Wimbledon. <