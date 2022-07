Wandelaars door hitte bevangen

Opvallend veel Vierdaagselopers hebben woensdag na binnenkomst in Nijmegen last van hitteklachten en flauwvallen gekregen. Het Rode Kruis kreeg wegens de drukte assistentie van verpleegkundigen van Defensie. Twee militairen hebben op de route een wandelaar met succes weten te reanimeren.

In de omgeving van Nijmegen was het woensdag ruim boven de 30 graden Celsius en vooral ‘s middags erg benauwd. In totaal 1490 lopers hebben op de eerste marsdag de finish niet gehaald, zo meldde de organisatie.