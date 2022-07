Rechtszaak over bedreiging Kamerlid

Den Haag

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66) kreeg doodsbedreigingen na een aanvaring met Pepijn van Houwelingen (FVD), waarin die laatste sprak over ‘tribunalen’. Een van de bedreigers staat binnenkort voor de rechter. Sjoerdsma zal zelf ook het woord voeren tijdens die zaak, zegt hij vandaag in een interview met deze krant. Het zal niet de eerste zaak zijn waarin een D66-politicus zelf vertelt over de impact van bedreigingen. Eerder richtte ook D66-leider Sigrid Kaag zich in de rechtbank tot een bedreiger om te zeggen wat dit met haar en haar gezin deed.

pagina 2: interview

