In Burum hebben ze grote oren

In het Groningse Grijpskerk klinkt vrolijk gekwetter van vogels. De straten zijn uitgestorven. Ik verdenk intussen de temperatuur ervan extra vlot te stijgen om het hitterecord van dinsdag te evenaren. Maar dan: activiteit bij een woning nabij het centrum. Arjan van Duinen (44) legt met zijn collega Ron Douwsma (36) juist een zwaar zonnescherm in de voortuin neer. Het zweet druppelt van zijn gezicht. Samen met twee broers en een zwager runt hij twee lokale bouwmarkten, overgenomen van zijn ouders. Aan de onderneming is ook een klusbedrijf verbonden, vertelt hij. ‘Zo hebben we geen stress over werkgebrek. Sowieso is de werkgelegenheid hier aardig goed.’

Net over de grens in Friesland gaat de fietstocht verder richting Burum.

Hij houdt van ‘de rust en de ruimte’ die de regio biedt. Dat mensen uit de Randstad hier naartoe trekken ‘voor een vakantiehuisje’ vindt hij prima, want het levert klanten op. Glimlachend: ‘Mensen uit het westen verbazen zich over de gemoedelijkheid hier. Ze staan versteld dat ze in de bouwmarkt iets mogen lenen zonder borg te betalen.’

Een smal fietspad, dat dwars door het grasland loopt, loodst mij even later Friesland binnen. Het vlakke graslandschap biedt een weids uitzicht. In de verte meandert de rivier de Lauwers er doorheen. De blauwe horizon wordt onderbroken door een grote witte satellietschotel bij Burum, dat in de verte ligt. Intussen ontmoet ik de enthousiast skeelerende Julien Hut (25) uit Lutjegast. ‘In de zomer is he..

