Springt u bij in de zorg? Ervaring niet vereist

Familieleden zullen deze zomer moeten bijspringen in de zorg voor hun gehandicapte en oudere naasten. De personeelsnood is zo hoog dat personeel het alleen niet aankan. Deze vier noodgrepen zetten de gehandicapten- en ouderenzorg deze zomer noodgedwongen in.

Beleidsmedewerkers en ander niet-zorgpersoneel van zorgorganisatie Amarant helpen in de gehandicaptenzorg. Zij kunnen eenvoudige taken op zich nemen.Â

Amsterdam

de familie zal moeten helpen

‘In deze brief vragen wij iets ongebruikelijks, wat in de historie van Ons Tweede Thuis nog niet eerder is voorgekomen.’ Zo begint de brief die de zorgorganisatie voor gehandicapten vorige week stuurde aan alle ouders en verwanten van de cliënten die bij de Noord-Hollandse zorgorganisatie Ons Tweede Thuis wonen.

De brief, zegt regiomanager Karin Klaassen, tekent de ‘mindshift’ die de gehandicaptenzorg moet doormaken om de zorg voor alle mensen met een beperking te kunnen laten doorlopen. ‘Daarvoor hebben we alle creativiteit nodig, de uitdagingen zijn zó immens.’

In de gehandicaptenzorg alleen al staan achtduizend vacatures open. Het ziekteverzuim ligt vanwege corona ruim boven de 10 procent, met grote ..

