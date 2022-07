Hulporganisaties zijn duizenden euro’s kwijt aan negatieve rente

Asielzoekers krijgen ijsjes ter verkoeling aangereikt door het hekwerk bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door grote drukte staan asielzoekers uren in de hitte tot ze zich kunnen aanmelden.

Amersfoort

Banken rekenen sinds anderhalf jaar negatieve rente door voor rekeningen met meer dan 100.000 euro. Van het geld dat mensen aan goede doelen geven, gaat ongeveer 0,32 procent naar de banken. De negatieve rente geldt voor alle fondsen, het maakt niet uit of het een goed doel is of niet. Zo betaalde Artsen zonder Grenzen 362.000 euro en het Leger des Heils 301.000 euro. De organisaties zeggen dat ze er alles aan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Arnold van Willigen, financieel directeur van hulporganisatie Woord en Daad, zegt dat er afspraken gemaakt zijn met banken waardoor het saldo hoger mag zijn voordat er negatieve rente betaald moet worden. Daarnaast probeert de organisatie zo weinig mogelijk geld op de rek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .