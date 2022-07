Waarom het goed is dat veroordeelden gratie kunnen krijgen

Leendert Verheij kreeg als oud-voorzitter van het Gerechtshof in Den Haag regelmatig te maken met gratieverzoeken. ‘Het is goed dat de mogelijkheid er is’.



Leendert Verheij is oud-voorzitter van het Gerechtshof in Den Haag. - beeld anp / lex van Lieshout

Wat betekent het verlenen van gratie precies?

‘Iedere veroordeelde kan een verzoek tot gratie indienen als hij denkt dat er feiten of omstandigheden zijn, waarmee de rechter geen rekening kon houden toen hij de beslissing nam. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een veroordeelde ernstig ziek is, waardoor het niet meer redelijk is dat het restant van de straf in de gevangenis wordt doorgebracht. Een gratieverzoek wordt door de betrokkene zelf of in ieder geval met zijn instemming i..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .