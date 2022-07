Kabinet wil meer mensen op fiets krijgen

Meer mensen op de fiets naar het werk, een fietsenplan voor kinderen in arme gezinnen en investeringen in goede stallingen bij stations en nieuwe woonwijken. Dat zijn de speerpunten van het nieuwe fietsbeleid dat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. Heijnen wil dat de komende 2,5 jaar 100.000 extra mensen de fiets naar het werk pakken. <

‘Strandgangers duwen dolfijn richting zee’

Strandgangers bij de kust van Zandvoort hebben dinsdagmiddag een spitssnuitdolfijn die dreigde te stranden, kunnen keren richting de zee, zo meldt stichting SOS Dolfijn. De stichting zegt dat er bij Zandvoort twee of mogelijk zelfs vier spitssnuitdolfijnen zijn waargenomen. <

Ziekenhuis doet aangifte van in dossiers gluren

Ziekenhuis Rijnstate met vestigingen in Arnhem, Zevenaar en Velp heeft dinsdag aangifte gedaan tegen een medewerker die in 164 patiëntendossiers heeft zitten gluren, terwijl dat niet mocht. De medewerker in kwestie is inmiddels niet meer werkzaam bij Rijnstate. <

Wakker Dier: aantal vleesstunts gedaald

Het aantal vleesaanbiedingen is voor het eerst sinds 2015 gedaald, meldt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Die houdt sinds dat jaar structureel de folders van de winkels in de gaten. Het aantal stunts met vlees en vleeswaren ging de eerste helft van dit jaar bij veel supermarktketens omlaag, zegt Wakker Dier. De grootste dalingen waren te zien bij Albert Heijn (-366), Hoogvliet (-249) en Dirk (-203). <

Nederlandse uitvinding wint VN-award

De Nederlandse uitvinding Hydraloop heeft een VN-award gewonnen. De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) heeft de prijs dinsdagmiddag uitgereikt, omdat het patent ‘het waterverbruik substantieel kan verminderen’. Topman van het bedrijf Arthur Valkieser laat weten dat de prijs een ‘geweldige erkenning’ is voor de hydraloop. De Nederlandse uitvinding zuivert water dat door het doucheputje gaat of uit de wasmachine komt. <

Inwoner Goes vast na verdrinking in Gent

De Nederlander die is opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij het in het water gooien van een man in Gent die verdronk, komt uit het Zeeuwse Goes. De verdachte is 25 jaar en werd aangehouden in Breda, zo laat het Openbaar Ministerie Amsterdam weten. In eerste instantie meldde het Belgisch Openbaar Ministerie dat de Nederlander 19 jaar oud was. Naar een andere Nederlander die ook betrokken zou zijn bij het incident, wordt nog gezocht. <

Stroomstoring legt deel ziekenhuis plat

Ziekenhuis St Jansdal in Lelystad heeft dinsdag de spoedpoli, de afdeling radiologie en de operatiekamers moeten sluiten wegens een stroomstoring in de stad. Enkele operaties, scopie-onderzoeken en röntgenonderzoeken konden alsnog worden uitgevoerd in de vestiging in Harderwijk. Het ziekenhuis ging weliswaar meteen over op noodstroom, maar bouwde de zorg af omdat het onduidelijk was hoelang de situatie zou gaan duren. <

Celstraf voor hoofdagent die zich liet omkopen

Een 38-jarige hoofdagent uit Lent is dinsdag tot 2,5 jaar cel veroordeeld voor corruptie. De straf is hoger dan de eis van 2 jaar van het Openbaar Ministerie. Na anonieme tips en informatie uit het onderzoek naar de versleutelde berichtendienst Encrochat werd Daniël de J. verdacht. <

Vijf maanden cel voor prikincident Den Haag

De Georgiër Levan V. is dinsdag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een celstraf van vijf maanden voor mishandeling van een vrouw op een dancefestival. V. zou een vrouw met een injectienaald hebben geprikt tijdens Den Haag Outdoor, half juni in het Zuiderpark. Meerdere getuigen zagen de 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats op het festival meerdere mensen prikken met een injectienaald. V. is vervolgd voor één incident. <

Hongaars parlement wil EU-parlement kwijt

Het parlement van Hongarije heeft voor afschaffing gestemd van het Europees parlement in zijn huidige vorm. De oproep van de rechts-nationalistische Fidesz-partij van premier Viktor Orbán kreeg de steun van 130 Fidesz-leden in het parlement met 234 zetels. Vijftig afgevaardigden stemden tegen. Fidesz stelt voor om de rechtstreekse verkiezingen voor het Europees parlement te vervangen door een systeem waarbij de nationale parlementen van de 27 lidstaten van de Europese Unie de leden benoemen. <

In tien jaar tijd 3,5 procent minder Grieken

De Griekse bevolking is in tien jaar tijd met 3,5 procent gekrompen. Volgens een volkstelling woonden er in 2021 10.432.481 mensen in het EU-land, 384.000 minder dan in 2011. <

West-Europese douanes vinden 5470 kilo coke

De douanes van Nederland en vijf andere Europese landen hebben bij een gezamenlijke operatie op zee meer dan 5470 kilo cocaïne in beslag genomen. Ze willen niet alleen de gebruikelijke smokkel in vrachtcontainers, maar ook andere zeesmokkelmethoden de kop indrukken. De Nederlandse, Belgische, Duitse, Britse, Franse en Spaanse douane speurde van 12 juni tot 13 juli een maand lang in havens en op zee naar smokkelaars. <

Iraanse filmmaker moet zes jaar celstraf uitzitten

De 62-jarige Iraanse filmmaker Jafar Panahi, die vorige week werd opgepakt in Teheran, moet de zes jaar celstraf waartoe hij in 2010 werd veroordeeld uitzitten. Hij is naar de Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad gebracht, zei een justitiewoordvoerder dinsdag. <

200 extra soorten bedreigd in Australië

Dieren die in Australië in het wild leven worden ernstig bedreigd door natuurbranden, droogte, het verlies aan habitat en de opwarming van de aarde. Daarvoor waarschuwt de overheid in een nieuw rapport. In vijf jaar tijd zijn er meer dan tweehonderd bedreigde dier- en plantensoorten bijgekomen. <

Onderzoekscommissie Capitool gaat langer door

De Amerikaanse parlementaire commissie die onderzoek doet naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 gaat langer door dan oorspronkelijk gepland. De commissie zou eigenlijk in september het werk afronden, maar omdat er telkens nieuwe informatie beschikbaar komt, zal de commissie langer doorwerken, zei voorzitter Bennie Thompson maandagavond (lokale tijd). <

Politie Texas onderzoekt reactie incident Uvalde

De politie van de Amerikaanse staat Texas gaat een ‘interne commissie’ oprichten die onderzoek zal doen naar de reactie op de schietpartij op een school in Uvalde, waarbij in mei negentien leerlingen en twee leraren om het leven kwamen. Met het onderzoek wil de staatspolitie bepalen ‘waar we de nodige verbeteringen kunnen aanbrengen voor toekomstige massale schietpartijen’. De aankondiging van de politie komt een dag nadat het Texaanse parlement een rapport naar buiten bracht waarin het schreef dat het hoge dodental een gevolg was van slecht leiderschap en ‘systematisch falen’. <

Kwart vluchtelingen nog zonder bankrekening

Een op de vier Oekraïense vluchtelingen die in Nederland zijn ingeschreven, beschikt nog altijd niet over een bankrekening. Het gaat om een groep van naar schatting 11.000 mensen, die daardoor bijvoorbeeld geen betaald werk kunnen doen. Dat meldt minister Sigrid Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer. <

Brussel: farmabedrijf lapt fusieregels aan laars

Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) dreigt met ‘zware boetes’ voor farmamultinational Illumina en start-up GRAIL omdat zij volgens de Deense de EU-fusieregels aan hun laars lappen. Illumina zette de koop door van GRAIL terwijl Brussel die nog onderzoekt. Dat is een serieuze inbreuk op het concurrentiebeleid van de EU, stelt Vestager, die de bedrijven een brief stuurde. <

Shell vrijgesproken van corruptie in Nigeria

Olie- en gasconcerns Shell en Eni zijn ook in hoger beroep in Milaan vrijgesproken van corruptie bij de aanschaf van exploitatierechten voor een olieveld voor de Nigeriaanse kust. Begin vorig jaar concludeerde een lagere rechter al dat claims tegen de Britse en Italiaanse maatschappijen en enkele bestuurders ongegrond waren. <

Huurachterstanden nemen toch weer toe

Huurders van woningcorporaties hebben sinds begin dit jaar vaker huurachterstanden. Bij vier op de tien corporaties is dit het geval, meldt corporatiekoepel Aedes na een jaarlijkse enquête onder zijn leden. De helft van de woningcorporaties zegt dat meer huurders om maatwerk vragen om hun huur te kunnen voldoen, zoals betalingsregelingen. Daarmee dreigt een jarenlange trend van steeds minder huurachterstanden en huisuitzettingen omgebogen te worden. <

Topvrouw KLM biedt reizigers excuses aan

De kersverse topvrouw van KLM Marjan Rintel heeft haar excuses aangeboden aan reizigers die de afgelopen periode last hebben gehad van vertragingen, annuleringen, kwijtgeraakte bagage en lange wachttijden op vliegvelden. ‘We moeten het simpelweg beter doen’, schrijft ze in een mail aan klanten van de luchtvaartmaatschappij. Rintel legt in de mail uit dat luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden door heel Europa het moeilijk hebben om aan de snelle terugkeer van de vraag naar vliegreizen te voldoen. <

Uber hoeft cao nog niet toe te passen van rechter

Uber hoeft in afwachting van de uitspraak in een hoger beroep de cao voor taxivervoer nog niet na te leven. Dat heeft het gerechtshof van Amsterdam bepaald. Een rechtbank dwong Uber in september na een klacht van vakbond FNV om chauffeurs die via het platform werken als werknemers te behandelen en volgens de cao te betalen. Het techconcern ging in beroep tegen die uitspraak. <

Einde EK voor Oranje-aanvalster Lieke Martens

Het Nederlands elftal moet bij het EK voetbal voor vrouwen verder zonder Lieke Martens. De aanvalster heeft in de laatste groepswedstrijd een voetblessure opgelopen. ‘Dit is verschrikkelijk nieuws voor Lieke en voor ons’, zegt bondscoach Mark Parsons. <