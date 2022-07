Coronagolf lijkt over het hoogtepunt heen

De piek van de coronagolf lijkt achter de rug, steeds minder coronabesmettingen komen aan het licht. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 38.470 positieve tests geregistreerd, 11 procent minder dan in de week ervoor.

Bilthoven

Het is de eerste daling op weekbasis sinds eind mei. Zes weken lang nam het aantal positieve tests toe, in juni zelfs met meer dan 70 procent per week. Het RIVM zei een paar weken geleden al dat de top van de zomergolf in zicht leek.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn iets meer dan 5000 besmettingen vastgesteld. Vorige week dinsdag meldde het RIVM ruim 7300 positieve tests en de dinsdag daarvoor bijna 6700.

Bijna 50.000 mensen gingen vorige week naar een teststraat om te horen of ze inderdaad besmet zijn geraakt. Een week eerder deden bijna 53.000 mensen dat. Voor het eerst sinds eind mei daalt het aantal testafspraken.

Bij 638 mensen waren de coronaklachten vorige week zo erg dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Dat is een fractie meer dan de week ervoor, toen de ziekenhuizen (na correctie) 631 patiënten opnamen. Van de 638 opgenomen patiënten belandden dertig op de intensive care, tegen 42 een week eerder. Het aantal gemelde sterfgevallen door corona steeg van zeventien naar dertig personen.

nieuwe variant

Of de daling doorgaat, hangt onder meer af van een nieuwe subvariant die in Nederland is opgedoken. Die heet BA.2.75 alias centaurus. Veel is nog niet bekend over deze coronaversie, maar hij lijkt in staat om de opgebouwde afweer te omzeilen.

Het zogeheten reproductiegetal is iets gedaald, van net boven de 1 naar net eronder. Het cijfer geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking.

De directeur Europa van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, Hans Kluge, zei dinsdag dat - hoewel het aantal coronapatiënten op de intensive care redelijk laag blijft - er in Europa toch nog elke week bijna drieduizend mensen overlijden aan het coronavirus. Verder is de afgelopen zes weken het aantal besmettingen verdrievoudigd in de Europese regio. Kluge roept landen dringend op het virus beter in de gaten te houden en verspreiding in te dammen. Zo wil de WHO dat het dragen van mondmaskers in binnenruimtes en in het openbaar vervoer weer wordt aangemoedigd. Anders kunnen in de herfst en winter problemen ontstaan.

gezichtsverlamming

Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot 24 maart van dit jaar 291 meldingen binnengekregen van gezichtsverlamming die zich voordeed na een coronaprik. Dat deze aangezichtsverlamming van Bell in zeldzame gevallen kan voorkomen na toediening van de coronavaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en AstraZeneca was bekend. Dat het verschijnsel zich na een prik met het Janssen-vaccin ook voordeed is nieuw. Het is onbekend hoe een aangezichtsverlamming van Bell ontstaat na vaccinatie.