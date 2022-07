Snikheet en het weer krijgt een 9; hoe kan dat toch?

Houten

‘Tsja, daar moeten we zeker iets aan doen’, erkent meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline, als hem gevraagd wordt waarom een verstikkende hittedag met 37 graden mag rekenen op een weercijfer negen. ‘Bij enigszins normale waarden wegen we de temperatuur niet mee en bij hitte is er slechts één punt aftrek. Dat is te weinig. Als het zo extreem warm is, zoals dinsdag, werkt het cijfer niet zoals we bedoelen. We lopen achter met het verwerken van de klimaatverandering in dat cijfer, denk ik. Intern praten we er al over. We moeten iets vinden om de weersextremen beter te kunnen duiden, want dit gaat vaker gebeuren.’

Wat moet het weercijfer uitdrukken?

‘Het doel is om aan te geven of het weer past bij wat mensen die willen recre..

